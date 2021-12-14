Леброн Джеймс и Домантас Сабонис — игроки недели в НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и центровой «Индианы Пэйсерз» Домантас Сабонис признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, сообщает официальный сайт лиги.
«Лейкерс» Джеймса выиграли три матча недели при одном поражении и занимают шестое место в Западной конференции. Средние показатели Леброна составили 28,3 очка, 8,0 подбора, 7,5 передачи за игру. В матче с «Орландо» Джеймс стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА, оформившим трипл-дабл с 30+ набранных очков.
«Индиана» одержала три победы, что не помогло подняться с 13-го места в турнирной таблице Восточной конференции. Сабонис набирал в среднем 25,0 очка, 10,3 подбора и 6,0 передачи при точности с игры 75%.
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