Айзея Томас подписал контракт с новым клубом

Разыгрывающий Айзейя Томас подписал контракт с «Гран Рапидс Голд», фарм-клубом «Денвер Наггетс» в G-лиге, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Главным тренером «Гранд-Рапидс» является Джейсон Терри, у которого хорошие отношения с игроком. Айзея надеется вернуться в НБА, но вероятность попадания в основной состав «Наггетс» оценивается невысоко.

Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.



За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».



Ранее сообщалось, что Томас готов продолжить карьеру за пределами США. Интерес к игроку приписывали ЦСКА.