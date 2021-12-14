«Филадельфия» проиграла с разницей -35, «Финикс» уступил и пропустил вперёд «Голден Стэйт»

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:96.

В составе «Маверикс» лучшим стал Кристапс Порзингис, набравший 24 очка. У «Хорнетс» наибольшей результативностью отметились Келли Убре и Терри Розир, заработавшие по 20 очков.

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлис» встречались с «Филадельфией Сиксерс». «Гриззлис» победили со счётом 126:91.

23 очка в составе хозяев у Диллона Брукса, столько же у Тайриза Макси из «Сиксерс».

В другом сегодняшнем матче «Денвер Наггетс» играл с «Вашингтон Уизардс» на «Болл-Арене» в Денвере (США). В этой игре со счётом 113:107 также победили хозяева.

Никола Йокич из «Наггетс» набрал 28 очков, 21 очко на счету Дависа Бертанса из «Уизардс».

В последнем матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграли «Финикс Санз» со счётом 111:95.

У «Клипперс» 24 очка набрал Маркус Моррис. Кэмерон Джонсон с 17 очками стал лучшим в составе «Санз».