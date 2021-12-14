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«Филадельфия» проиграла с разницей -35, «Финикс» уступил и пропустил вперёд «Голден Стэйт»

«Филадельфия» проиграла с разницей -35, «Финикс» уступил и пропустил вперёд «Голден Стэйт»
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На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:96.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2021, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 96
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Даллас Маверикс: Порзингис - 24, Бёрк - 22, Хардуэй-младший - 19, Финни-Смит - 15, Брансон - 13, Баллок - 9, Грин - 7, Браун - 4, Марьянович - 4, Клебер - 3, Браун, Дончич, Коли-Стайн, Маклафлин, Нтиликина, Оморуи, Пауэлл
Шарлотт Хорнетс: Розир - 20, Убре - 20, Хэйворд - 17, Букнайт - 13, Вашингтон - 11, Бриджес - 7, Мартин - 5, Тор - 2, Льюис - 1, Болл, Джонс, Кулбока, Кэри, Макдэниелс, Пламли, Ричардс, Смит

В составе «Маверикс» лучшим стал Кристапс Порзингис, набравший 24 очка. У «Хорнетс» наибольшей результативностью отметились Келли Убре и Терри Розир, заработавшие по 20 очков.

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлис» встречались с «Филадельфией Сиксерс». «Гриззлис» победили со счётом 126:91.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2021, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
126 : 91
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 23, Джексон - 22, Мелтон - 15, Джонс - 13, Кончар - 11, Андерсон - 9, Тиллман - 8, Адамс - 6, Тийе - 6, Бейн - 5, Альдама - 3, Пон - 3, Калвер - 2, Кларк, Меррилл, Морант, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 23, Бэсси - 13, Милтон - 12, Харрис - 12, Коркмаз - 10, Драммонд - 6, Ньянг - 6, Джо - 5, Тибулл - 4, Грин, Карри, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Хенри, Эмбиид

23 очка в составе хозяев у Диллона Брукса, столько же у Тайриза Макси из «Сиксерс».

В другом сегодняшнем матче «Денвер Наггетс» играл с «Вашингтон Уизардс» на «Болл-Арене» в Денвере (США). В этой игре со счётом 113:107 также победили хозяева.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2021, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 107
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Моррис - 22, Гордон - 16, Грин - 13, Ховард - 9, Кампаццо - 8, Хиланд - 6, Чанчар - 5, Ннаджи - 4, Рид - 2, Бартон, Бол, Грин, Дозьер, Корнели, Маррей, Портер, Риверс
Вашингтон Уизардс: Дав. Бертанс - 21, Бил - 19, Холидей - 18, Колдуэлл-Поуп - 13, Динвидди - 9, Харрелл - 8, Гэффорд - 6, Нето - 5, Авдия - 4, Кисперт - 4, Брайант, Гилл, Кузма, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи

Никола Йокич из «Наггетс» набрал 28 очков, 21 очко на счету Дависа Бертанса из «Уизардс».

В последнем матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграли «Финикс Санз» со счётом 111:95.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2021, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 95
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 24, Джексон - 19, Мэнн - 17, Кеннард - 16, Хартенштайн - 12, Бледсо - 10, Зубац - 8, Уинслоу - 3, Джонсон - 2, Батюм, Бостон, Джордж, Ибака, Коффи, Леонард, Престон, Скрабб
Финикс Санз: Джонсон - 17, Бриджес - 16, Макги - 13, Пэйн - 12, Пол - 9, Уэйнрайт - 8, Краудер - 6, Пэйтон - 6, Шамет - 6, Хатчинсон - 2, Букер, Камински, Надер, Смит, Шарич, Эйтон

У «Клипперс» 24 очка набрал Маркус Моррис. Кэмерон Джонсон с 17 очками стал лучшим в составе «Санз».

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