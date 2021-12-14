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В «Монако» объяснили, почему сменили главного тренера в разгар сезона

В «Монако» объяснили, почему сменили главного тренера в разгар сезона
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Спортивный директор «Монако» Алексей Ефимов рассказал, почему расторг соглашение с черногорцем Звезданом Митровичем и пригласил на его место сербского специалиста Сашу Обрадовича.

«Прежде всего я хотел бы выразить свою самую искреннюю благодарность Звездану, чьё сердце и душа всегда были с командой. Я знаю, что он всегда делал всё возможное для проекта! Клуб и он сам росли вместе, пройдя весь путь.

Иногда руководству приходится принимать трудные решения, принимая во внимание, что проект и его цели выше всех и всего. Важно подчеркнуть, что тот факт, что мы решили расстаться с тренером, не означает, что мы перекладываем всю ответственность на его плечи. Ни в коем случае! Все мы — руководство, тренерский штаб, игроки — несём ответственность за сложившуюся ситуацию. Мы все в одной лодке и попали в один шторм.

Что касается Обрадовича, то он знает организацию, французскую лигу, имеет достаточно опыта в Евролиге и, что самое главное, у него есть удачный опыт прихода в команду по ходу сезона – он уже делал это раньше с «Локомотивом-Кубань» и «Монако», — приводит слова Ефимова Basket News.

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