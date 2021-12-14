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Матч российской и британской команд в Кубке Европы ФИБА отменён

Матч российской и британской команд в Кубке Европы ФИБА отменён
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Матч второго тура топ-16 Кубка Европы, в ходе которого должны были сыграть «Автодор» и «Лондон Лайонс» не состоится, информирует пресс-служба саратовского клуба.

Сообщается, что британская команда не вылетела в Россию по причинам, связанным с COVID-19. Решение о статусе игры будет принято ФИБА-Европа в ближайшее время.

«Автодор» и «Лондон Лайонс» должны были сыграть завтра, 15 декабря.

Напомним, в первом матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА «Автодор» благодаря трёхочковому броску Фила Скрабба на последней секунде вырвал победу в гостях во встрече с датским «Баккеном» (96:95). Самым результативным в «Автодоре» стал Джарон Джонсон, набравший 24 очка и 6 передач. В другом матче дня в группе L «Бахчешехир» (Турция) разгромил «Лондон Лайонс» (Великобритания) со счётом 107:82.

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