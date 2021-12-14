Отстранённый от матчей НБА Кайри Ирвинг намекнул на возвращение в игру
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг разместил любопытное видео в «сториз» своего «инстаграма», где показал, как надевает кроссовки.
Примечательно, что видеозапись появилась в скором времени после появления информации о возможном возвращении Ирвинга в состав команды в ближайшее время.
Кайри Ирвинг намекнул на возвращение в игру:
Кайри отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего, по законам штата Нью-Йорк, не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». По этой причине команда приняла решение отстранить игрока от выездных матчей. Примечательно, что несколько официальных лиц мэрии Нью-Йорка ранее заявили, что не планируют отменять требование по обязательной вакцинации.
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