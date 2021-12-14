«Лейкерс» и «Бруклин» понесли серьёзные кадровые потери из-за коронавируса

Атакующий защитник «Лейкерс» Тэйлен Хортон-Такер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере»
«Лейкерс» отменили сегодняшнюю тренировку команды из-за протокола по охране здоровья и безопасности в целях предосторожности. На сегодня у «Лейкерс» запланирован вылет в Даллас, где завтра должен состояться матч регулярного чемпионата НБА против «Маверикс».
Пять игроков «Бруклин Нетс» Пол Миллсэп, Ламаркус Олдридж, Деандре Бембри, Джевон Картер и Джеймс Джонсон отправлены на карантин согласно протоколу НБА по профилактике коронавируса. «Нетс» планируют провести ближайший матч с «Торонто», поскольку могут включить в заявку минимально необходимых 8 игроков.
Игрок, попавший под протокол по коронавирусу, выбывает как минимум на 10 дней, но может вернуться раньше, если сдаст два подряд отрицательных теста в течение 24 часов.
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