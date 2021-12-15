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Карри установил абсолютный рекорд НБА по числу реализованных трёхочковых

Карри установил абсолютный рекорд НБА по числу реализованных трёхочковых
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В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева ведут со счётом 38:35.

Стефен Карри из «Голден Стэйт» установил абсолютный рекорд по числу реализованных трёхочковых в истории НБА. В первой четверти баскетболист реализовал трёхочковый бросок, ставший 2974-м в его карьере. Карри превзошёл рекорд Рэя Аллена, завершившего карьеру после сезона 2013/2014.

Первая десятка рекордсменов теперь выглядит следующим образом:

1. Стефен Карри – 2974

2. Рэй Аллен – 2973

3. Реджи Миллер – 2560

4. Джеймс Харден – 2509

5. Кайл Корвер – 2450

6. Винс Картер – 2290

7. Джейсон Терри – 2282

8. Джамал Кроуфорд – 2221

9. Пол Пирс – 2143

10. Дэмиан Лиллард – 2109

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