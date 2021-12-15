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Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» победить. «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Никс»

Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» победить. «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Никс»
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На стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимали «Торонто Рэпторс». Хозяева победили в овертайме со счётом 131:129.

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
131 : 129
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Дюрант - 34, Миллз - 30, Эдвардс - 17, Клэкстон - 16, Гриффин - 13, Дюк - 10, Шарп - 7, Томас - 4, Бембри, Браун, Джонсон, Ирвинг, Картер, Миллсэп, Олдридж, Харден, Харрис
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 31, Сиакам - 25, Трент-мл. - 25, Барнс - 23, Буше - 9, Шампани - 6, Ватанабэ - 5, Флинн - 3, Михайлюк - 2, Ануноби, Ачиува, Берч, Бонга, Бэнтон, Горан Драгич, Джонсон

Кевин Дюрант набрал 34 очка, став лучшим в составе «Бруклина». Фред Ванвлит из «Торонто» набрал 31 очко.

В ещё одном сегодняшнем матче на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) «Нью-Йорк Никс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Гости победили со счётом 105:96.

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 31, Роуз - 15, Бёркс - 14, Куикли - 12, Нокс - 9, Макбрайд - 8, Ноэль - 3, Робинсон - 2, Фурнье - 2, Барретт, Гибсон, Гримс, Саманич, Селден, Симс, Топпин, Уокер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Пул - 19, Уиггинс - 18, Бьелица - 14, Грин - 8, Ли - 7, Пэйтон II - 5, Куминга - 4, Луни - 4, Игуодала - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Даутин, Кьоцца, Муди, Портер, Томпсон, Уайзмен

Стефен Карри в этой игре не только установил абсолютный рекорд НБА по числу реализованных трёхочковых бросков, но и набрал 22 очка, став лучшим в своей команде. У «Никс» отличился Джулиус Рэндл, набравший 31 очко.

«Нью-Йорк Никс» проиграли третий матч кряду, а для «Голден Стэйт» эта победа стала второй подряд.

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