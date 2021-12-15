Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» победить. «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Никс»

На стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимали «Торонто Рэпторс». Хозяева победили в овертайме со счётом 131:129.

Кевин Дюрант набрал 34 очка, став лучшим в составе «Бруклина». Фред Ванвлит из «Торонто» набрал 31 очко.

В ещё одном сегодняшнем матче на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) «Нью-Йорк Никс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Гости победили со счётом 105:96.

Стефен Карри в этой игре не только установил абсолютный рекорд НБА по числу реализованных трёхочковых бросков, но и набрал 22 очка, став лучшим в своей команде. У «Никс» отличился Джулиус Рэндл, набравший 31 очко.

«Нью-Йорк Никс» проиграли третий матч кряду, а для «Голден Стэйт» эта победа стала второй подряд.