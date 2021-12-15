«Финикс» вырвал победу у «Портленда» в овертайме

На стадионе «Мода-центр» в Портленде (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 111:107.

После первой четверти «Санз» вели со счётом 32:21, но растеряли преимущество за две следующих четверти. Команды не выявили победителя в основное время матча – 102:102 по итогам четвёртой четверти. В овертайме сильнее оказался «Финикс».

Дэмьен Лиллард был лучшим в составе «Трэйл Блэйзерс» и набрал 31 очко. 28 очков у Деандре Эйтона из «Финикса».

Для «Портленда» это поражение стало шестым кряду, последний раз команда выигрывала в матче с «Детройт Пистонс» 1 декабря. «Финикс» в последних 6 матчах одержал 4 победы.