«Финикс» вырвал победу у «Портленда» в овертайме
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На стадионе «Мода-центр» в Портленде (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 111:107.
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
107 : 111
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 31, Пауэлл - 23, Нуркич - 17, Нэнс - 9, Ковингтон - 8, Саймонс - 8, Снелл - 8, Литтл - 3, Блевинс, Браун, Зеллер, Макколлум, Маклемор, Смит, Уотфорд, Эллеби
Финикс Санз: Эйтон - 28, Пол - 24, Пэйн - 17, Джонсон - 12, Краудер - 11, Бриджес - 8, Шамет - 7, Макги - 4, Букер, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
После первой четверти «Санз» вели со счётом 32:21, но растеряли преимущество за две следующих четверти. Команды не выявили победителя в основное время матча – 102:102 по итогам четвёртой четверти. В овертайме сильнее оказался «Финикс».
Дэмьен Лиллард был лучшим в составе «Трэйл Блэйзерс» и набрал 31 очко. 28 очков у Деандре Эйтона из «Финикса».
Для «Портленда» это поражение стало шестым кряду, последний раз команда выигрывала в матче с «Детройт Пистонс» 1 декабря. «Финикс» в последних 6 матчах одержал 4 победы.
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