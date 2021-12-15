Кевин Дюрант — аналитику НБА: ты мне совсем не нравишься

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант резко отреагировал на твит аналитика НБА Скипа Бэйлесса, который назвал 33-летнего баскетболиста лучшим на планете.

После игры «Бруклина» с «Торонто Рэпторз» (131:129) Бэйлесс оставил едкий комментарий в адрес Леброна Джеймса:

«Лучший игрок планеты снова был на высоте сегодня вечером в Бруклине. Никто не сравнится с Кевином Дюрантом. Ты смотрел, Леброн?», — написал Бэйлесс.

«Ты мне совсем не нравишься», — ответил на это Дюрант в своём «твиттере».

В матче с канадской командой Кевин Дюрант набрал 34 очка, став лучшим в составе «Бруклина». До этого звёздный форвард установил рекорд сезона НБА и рекорд в истории «Бруклина», набрав 51 очко в выездном матче с «Детройт Пистонс».