Кевин Дюрант — аналитику НБА: ты мне совсем не нравишься
Поделиться
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант резко отреагировал на твит аналитика НБА Скипа Бэйлесса, который назвал 33-летнего баскетболиста лучшим на планете.
После игры «Бруклина» с «Торонто Рэпторз» (131:129) Бэйлесс оставил едкий комментарий в адрес Леброна Джеймса:
«Лучший игрок планеты снова был на высоте сегодня вечером в Бруклине. Никто не сравнится с Кевином Дюрантом. Ты смотрел, Леброн?», — написал Бэйлесс.
«Ты мне совсем не нравишься», — ответил на это Дюрант в своём «твиттере».
В матче с канадской командой Кевин Дюрант набрал 34 очка, став лучшим в составе «Бруклина». До этого звёздный форвард установил рекорд сезона НБА и рекорд в истории «Бруклина», набрав 51 очко в выездном матче с «Детройт Пистонс».
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
17:34
-
16:54
-
16:03
-
15:58
-
15:56
-
14:42
-
13:40
-
11:51
-
10:54
-
09:52
-
08:49
-
08:18
-
06:28
-
04:15
-
00:29
- 14 декабря 2021
-
23:27
-
22:41
-
21:45
-
21:38
-
20:45
-
20:00
-
19:16
-
18:16
-
16:19
-
15:23
-
14:09
-
13:34
-
12:34
-
11:47
-
10:17
-
09:13
-
09:01
-
08:59
-
08:29
-
06:08
Партнерский контент