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Кевин Дюрант установил уникальный рекорд в истории «Бруклина»

Кевин Дюрант установил уникальный рекорд в истории «Бруклина»
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Кевин Дюрант «Бруклин Нетс» стал первым игроком в истории франшизы (с сезона-1976/1977), которому удалось сделать трипл-дабл в следующей игре после 50-очкового матча.

В матче с «Торонто Рэпторз» Кевин Дюрант набрал 34 очка, отдал 13 передач и совершил 11 подборов, став лучшим в составе «Бруклина».

Напомним, в выездном матче с «Детройт Пистонс» (116:104) Дюрант набрал 51 очко. Это лучший показатель среди всех баскетболистов НБА в этом сезоне. Для самого Дюранта это седьмая игра в карьере, в которой он набирает 50+ очков. Также это рекорд «Литтл Сизарс-арены» в Детройте.

Последним игроком лиги, кто сумел набрать 50+ очков и сделать трипл-дабл в двух играх подряд, был разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард в сезоне-2019/2020.

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