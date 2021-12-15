Димитрис Итудис высказался после того, как ЦСКА повторил антирекорд в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (67:88).
«Поздравляем УНИКС, сегодня они доминировали. Для нас это тяжелый момент, шокирующее выступление. С пятой минуты УНИКС начал играть смены в защите, что привело к нашим проблемам в атаке и обороне. Они всегда убегали после противодействия броскам и блестяще бросали из-за дуги. Во втором тайме мы изменили темп и играли почти на равных, уступив всего три очка. Но тот отрезок, который мы проиграли 22-42, если не ошибаюсь, был ключевым.
У нас достаточно качества, чтобы прийти в норму; посмотрим видео и внесем коррективы. Должен извиниться перед болельщиками. Это не было настоящим лицом нашей команды. Если ваши открытые трехочковые или мячи из-под кольца не летят в цель, а противник попадает, вам нужно найти другие способы победить. По крайней мере, нужно бороться. А сегодня вечером на площадке была всего одна команда.», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Для ЦСКА это самое крупное домашнее поражение в истории. 8 ноября 2012 года армейцы на своей площадке проиграли «Барселоне» (60:81) с той же разницей -21. Встреча с УНИКСом — вторая в истории, когда ЦСКА дома уступает с разницей 20 и более очков.
Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Марио Хезонья, набравший 18 очков. У ЦСКА больше всех очков на счету Торнике Шенгелии (20). ЦСКА прервал серию из четырёх побед в Евролиге. УНИКС одержал шестую победу в последних семи встречах в турнире.
В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с немецкой «Альбой» 17 декабря, УНИКС в этот же день примет литовский «Жальгирис».
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