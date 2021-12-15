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Дэнни Эйндж определился с местом работы в НБА после ухода из «Бостона»

Дэнни Эйндж определился с местом работы в НБА после ухода из «Бостона»
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Бывший генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж получил должность в руководстве «Юты Джаз», сообщает ESPN. 62-летний специалист займёт должность заместителя управляющего и генерального директора клуба.

Дэнни управлял баскетбольными операциями в «Бостоне» с 2003 года – в том году он получил должность исполнительного директора. В 2008 году, в чемпионский сезон «Селтикс», Эйндж был признан менеджером года в НБА. Летом он ушёл с поста президента по баскетбольным операциям. После этого было объявлено о том, что он ещё проработает какое-то время в клубе. Слухи о его дальнейшем сотрудничестве с «Ютой» начали появляться в это же время

Эйндж будет заниматься баскетбольными операциями, а Джастин Заник останется генеральным менеджером.

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