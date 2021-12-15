«Монако» вырвал победу в первом матче после смены тренера, Майк Джеймс установил рекорд

«Жальгирис» в домашнем матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги в овертайме уступил «Монако» — 98:107 OT (21:22, 22:26, 27:13, 25:34, 3:12).

«Монако» добыл победу в первом матче после назначения Саши Обрадовича на пост главного тренера. Защитник французского клуба Майк Джеймс оформил дабл-дабл из 20 очков и 14 передач при рейтинге эффективности 31 балл. Джеймс установил карьерный рекорд по передачам, ранее он отдавал максимум 12 ассистов в составе «Милана» в матче с ЦСКА 8 ноября 2018 года.

«Жальгирис» — «Монако» — 98:107 OT (21:22, 22:26, 27:13, 25:34, 3:12)

Ж: Янис Стрелниекс 22, Артурас Милакнис 19, Джош Небо 14 + 9 подборов

М: Майк Джеймс 20 + 14 передач, Дуэйн Бэйкон 19. Альфа Диалло 13