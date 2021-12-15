«Локомотив-Кубань» крупно проиграл «Гамбургу» в Еврокубке, пропустив 100 очков

«Локомотив-Кубань» уступил на выезде немецкому «Гамбургу» в 7-м туре Еврокубка. Счёт встречи — 82:100.

Краснодарский клуб ударно начал встречу, выиграв первые две четверти. В первой десятиминутке россияне оторвались на 5 очков, а во второй четверти увеличили отрыв до 9 очков.

Однако сразу после большого перерыва хозяева перевернули игру и выиграли третью четверть с разницей в 19 очков. В заключительной части матча немецкий коллектив упрочил своё преимущество и уверенно довёл матч до победы.

После семи туров российский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице Группы А, имея в своём активе 5 побед и 2 поражения. «Гамбург» идёт восьмым (2-5). Возглавляет таблицу сербский «Партизан», который провёл на одну игру меньше (5-1).