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«Локомотив-Кубань» крупно проиграл «Гамбургу» в Еврокубке, пропустив 100 очков

«Локомотив-Кубань» крупно проиграл «Гамбургу» в Еврокубке, пропустив 100 очков
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«Локомотив-Кубань» уступил на выезде немецкому «Гамбургу» в 7-м туре Еврокубка. Счёт встречи — 82:100.

Краснодарский клуб ударно начал встречу, выиграв первые две четверти. В первой десятиминутке россияне оторвались на 5 очков, а во второй четверти увеличили отрыв до 9 очков.

Однако сразу после большого перерыва хозяева перевернули игру и выиграли третью четверть с разницей в 19 очков. В заключительной части матча немецкий коллектив упрочил своё преимущество и уверенно довёл матч до победы.

После семи туров российский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице Группы А, имея в своём активе 5 побед и 2 поражения. «Гамбург» идёт восьмым (2-5). Возглавляет таблицу сербский «Партизан», который провёл на одну игру меньше (5-1).

Еврокубок. Группа A. 7-й тур
15 декабря 2021, среда. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Окончен
100 : 82
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Гамбург Тауэрс: Браун - 21, Хомсли - 20, Котсар - 18, Маккаллум - 18, Холлац - 9, Ди Лео - 5, Хинрикс - 4, Кристен - 3, Эдигин - 2, Браун, Майснер, Рич
Локомотив-Кубань: Макколум - 27, Мотли - 19, Кидд - 10, Уиттингтон - 8, Ведищев - 7, Томпсон - 5, Ильницкий - 3, Емченко - 2, Мартюк - 1, Кук, Паунич, Уильямс
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