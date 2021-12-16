Шакил О'Нил и Чарльз Баркли назвали клуб НБА, который должен устроить чистку состава

Аналитики Шакил О'Нил и Чарльз Баркли в эфире передачи Inside The NBA дали свои комментарии по поводу проблем «Портленд Трэйл Блейзерс».

«Они должны разбить команду и начать всё сначала. Они могут получить неплохую выгоду, несколько хороших драфт-пиков. Как я уже говорил, им следовало разорвать дуэт Лиллард-Макколлум ещё три года назад. С тех пор они проиграли три раза подряд в первом раунде плей-офф (дважды. — Прим. «Чемпионата»). Когда ты проигрываешь столько раз подряд в первом раунде, ты — отстой. Вы должны начать всё сначала», — сказал Баркли.



«То, что они сделали, явно не сработало. Дейм стареет, СиДжей стареет… Пришло время избавиться от одного из них или от обоих.



Или им придётся расстаться с некоторыми из своих молодых игроков и приобрести ветерана, который мог бы вернуть искру. Но то, что они делают, не работает», — сказал О'Нил.