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«Нижний Новгород» с разгромным счётом уступил «Уникахе» в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» с разгромным счётом уступил «Уникахе» в Лиге чемпионов
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«Нижний Новгород» потерпел разгромное поражение на выезде от испанской «Уникахи» в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов ФИБА.

В составе «Уникахи» 20 очков набрал Аксель Бутей, 19 очков и 7 подборов на счету Майкла Эрика. У «Нижнего Новгорода» по 12 баллов записали себе в актив Иван Стребков, Антон Астапкович и Михаил Кулагин.

«Уникаха» — «Нижний Новгород» 93:69 (15:17, 23:8, 27:25, 28:19)
У: Бутей 20, Эрик 19 + 7 подборов
НН: Стребков 12 + 7 передач, Астапкович 12, Кулагин 12

Для «Нижнего Новгорода» это поражение стало четвёртым в пяти матчах Лиги чемпионов. Команда Зорана Лукича занимает последнее, четвёртое, место в турнирной таблице группы С. «Уникаха» (4-1), «Дижон» (3-2) и «Лаврио Греция» (2-3) опережают российский клуб.

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 5-й тур
15 декабря 2021, среда. 22:30 МСК
Уникаха
Малага, Испания
Окончен
93 : 69
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Уникаха: Бутей - 20, Эрик - 19, Фернандес - 13, Коул - 10, Герреро - 9, Алонсо - 8, Брисуэла - 6, Суарес - 4, Абромайтис - 2, Нзоса - 2, Баррейро, Диас
Нижний Новгород: Астапкович - 12, М. Кулагин - 12, Стребков - 12, Ганькевич - 8, Торопов - 7, Личутин - 4, Платонов - 4, Карданахишвили - 3, Чадов - 3, Антипов - 2, Фрейманис - 2, Шашков
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