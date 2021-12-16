«Нижний Новгород» с разгромным счётом уступил «Уникахе» в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» потерпел разгромное поражение на выезде от испанской «Уникахи» в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов ФИБА.



В составе «Уникахи» 20 очков набрал Аксель Бутей, 19 очков и 7 подборов на счету Майкла Эрика. У «Нижнего Новгорода» по 12 баллов записали себе в актив Иван Стребков, Антон Астапкович и Михаил Кулагин.



«Уникаха» — «Нижний Новгород» 93:69 (15:17, 23:8, 27:25, 28:19)

У: Бутей 20, Эрик 19 + 7 подборов

НН: Стребков 12 + 7 передач, Астапкович 12, Кулагин 12



Для «Нижнего Новгорода» это поражение стало четвёртым в пяти матчах Лиги чемпионов. Команда Зорана Лукича занимает последнее, четвёртое, место в турнирной таблице группы С. «Уникаха» (4-1), «Дижон» (3-2) и «Лаврио Греция» (2-3) опережают российский клуб.