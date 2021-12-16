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«Зенит» на выезде обыграл АСВЕЛ, прервав серию из трёх поражений в Евролиге

«Зенит» на выезде обыграл АСВЕЛ, прервав серию из трёх поражений в Евролиге
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Завершился матч 15-го тура Евролиги, в котором французский АСВЕЛ на своей площадке встречался с соседом по турнирной таблице российским «Зенитом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 71:61.

Первая четверть оказалась за коллективом из Санкт-Петербурга — 21:18. Во второй четверти хозяева практически полностью выровняли положение и на большой перерыв отправились, уступая подопечным Хавьера Паскуаля всего 1 очко.

В третьей четверти «Зенит» вновь оказался сильнее, а в заключительном отрезке матча увеличил преимущество до 10 очков и одержал девятую победу в турнире.

После 15 матчей «Зенит» вместе с УНИКСом и ЦСКА имеют по 9 побед при 6 поражениях. Все три российских коллектива занимают места с 5-го по 7-е. АСВЕЛ идёт восьмым (7-8).

Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
15 декабря 2021, среда. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
61 : 71
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
АСВЕЛ: Ховард - 12, Джонс - 11, Окобо - 9, Найт - 8, Гист - 6, Осетковски - 5, Адетокунбо - 4, Вембаньяма - 4, Дьо - 2, Лякомб, Стразель, Фалл
Зенит: Пойтресс - 16, Лойд - 15, Бэрон - 14, Мики - 10, Гудайтис - 4, Д. Кулагин - 4, Понитка - 4, Зубков - 2, Фрэнкамп - 2, Карасёв, Пушков, Топтунов
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