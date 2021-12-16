«Зенит» на выезде обыграл АСВЕЛ, прервав серию из трёх поражений в Евролиге
Поделиться
Завершился матч 15-го тура Евролиги, в котором французский АСВЕЛ на своей площадке встречался с соседом по турнирной таблице российским «Зенитом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 71:61.
Первая четверть оказалась за коллективом из Санкт-Петербурга — 21:18. Во второй четверти хозяева практически полностью выровняли положение и на большой перерыв отправились, уступая подопечным Хавьера Паскуаля всего 1 очко.
В третьей четверти «Зенит» вновь оказался сильнее, а в заключительном отрезке матча увеличил преимущество до 10 очков и одержал девятую победу в турнире.
После 15 матчей «Зенит» вместе с УНИКСом и ЦСКА имеют по 9 побед при 6 поражениях. Все три российских коллектива занимают места с 5-го по 7-е. АСВЕЛ идёт восьмым (7-8).
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
15 декабря 2021, среда. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
61 : 71
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
АСВЕЛ: Ховард - 12, Джонс - 11, Окобо - 9, Найт - 8, Гист - 6, Осетковски - 5, Адетокунбо - 4, Вембаньяма - 4, Дьо - 2, Лякомб, Стразель, Фалл
Зенит: Пойтресс - 16, Лойд - 15, Бэрон - 14, Мики - 10, Гудайтис - 4, Д. Кулагин - 4, Понитка - 4, Зубков - 2, Фрэнкамп - 2, Карасёв, Пушков, Топтунов
Комментарии
- 16 декабря 2021
-
00:52
-
00:45
-
00:16
-
00:00
- 15 декабря 2021
-
23:45
-
23:19
-
22:45
-
22:39
-
22:34
-
21:52
-
21:44
-
20:22
-
19:50
-
19:18
-
18:34
-
17:34
-
16:54
-
16:03
-
15:58
-
15:56
-
14:42
-
13:40
-
11:51
-
10:54
-
09:52
-
08:49
-
08:18
-
06:28
-
04:15
-
00:29
- 14 декабря 2021
-
23:27
-
22:41
-
21:45
-
21:38
-
20:45
Партнерский контент