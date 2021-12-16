«Зенит» на выезде обыграл АСВЕЛ, прервав серию из трёх поражений в Евролиге

Завершился матч 15-го тура Евролиги, в котором французский АСВЕЛ на своей площадке встречался с соседом по турнирной таблице российским «Зенитом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 71:61.

Первая четверть оказалась за коллективом из Санкт-Петербурга — 21:18. Во второй четверти хозяева практически полностью выровняли положение и на большой перерыв отправились, уступая подопечным Хавьера Паскуаля всего 1 очко.

В третьей четверти «Зенит» вновь оказался сильнее, а в заключительном отрезке матча увеличил преимущество до 10 очков и одержал девятую победу в турнире.

После 15 матчей «Зенит» вместе с УНИКСом и ЦСКА имеют по 9 побед при 6 поражениях. Все три российских коллектива занимают места с 5-го по 7-е. АСВЕЛ идёт восьмым (7-8).