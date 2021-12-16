Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Кливленд» разгромил «Хьюстон», «Лейкерс» выиграли в овертайме за счёт броска новичка

«Кливленд» разгромил «Хьюстон», «Лейкерс» выиграли в овертайме за счёт броска новичка
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» победил «Хьюстон Рокетс» — 124:89. Встреча прошла на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» (Кливленд, США).

Самым результативным в составе победителей стал Дариус Гарлэнд, который записал в свой актив 21 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Алперен Шенгюн — 19 очков.

В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся матч «Орландо Мэджик» с «Атлантой Хоукс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 111:99.

В другом матче в Филадельфии (США) команда «Майами Хит» одержала победу над «Филадельфией Сиксерс» со счётом 101:96. Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр». Разыгрывающий Гэйб Винсент заработал для «Майами» 26 очков, его одноклубник защитник Дункан Робинсон — 21 очко. У «Филадельфии» отличились Тайриз Макси с 27 очками и Тобиас Харрис с 24.

В параллельном матче в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 114:99. Огромный вклад в успех хозяев внёс форвард Джру Холидэй, набравший 26 очков и сделавший 14 результативных передач. Литовец Домантас Сабонис заработал для «Индианы» 16 очков и сделал 14 подборов.

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 107:104. Самым результативным в «Лейкерс» был Леброн Джеймс (24 очка), Расселл Уэстбрук (23 очка, 10 подборов, 9 передач) был близок к трипл-даблу. Победный бросок на счету новичка Остина Ривза на последней секунде.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
104 : 107
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Брансон - 25, Порзингис - 23, Хардуэй-младший - 20, Бёрк - 12, Финни-Смит - 10, Клебер - 9, Грин - 3, Пауэлл - 2, Баллок, Браун, Браун, Дончич, Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Нтиликина, Оморуи
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Уэстбрук - 23, Дэвис - 20, Ривз - 15, Эллингтон - 9, Энтони - 9, Брэдли - 5, Джордан - 2, Brown Jr., Ариза, Бэйзмор, Монк, Нанн, Рондо, Хафф, Ховард, Хортон-Такер
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 89
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 21, Окоро - 20, Уэйд - 16, Лав - 15, Маркканен - 12, Осман - 8, Рубио - 7, Аллен - 6, Стивенс - 5, Уиндлер - 5, Дэвис - 4, Валентайн - 3, Пэнгос - 2, Мобли, Нембхард, Секстон, Фалль
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 19, Кристофер - 17, Мартин - 14, Тэйт - 12, Нваба - 11, Тайс - 5, Огастин - 4, Брукс - 3, Гаруба - 3, Мэтьюз - 1, Вуд, Гордон, Грин, Никс, Портер, Уолл, Хаус
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
96 : 101
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Макси - 27, Харрис - 24, Эмбиид - 17, Грин - 9, Карри - 7, Джо - 6, Милтон - 6, Бэсси, Драммонд, Коркмаз, Ньянг, Рид, Симмонс, Спрингер, Тибулл, Хенри
Майами Хит: Винсент - 26, Робинсон - 21, Лоури - 14, Такер - 12, Дедмон - 10, Страс - 9, Юртсевен - 5, Окпала - 4, Адебайо, Батлер, Гарретт, Мартин, Моррис, Оладипо, Хаслем, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
99 : 111
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Вагнер - 19, Росс - 18, Хэмптон - 15, Вагнер - 10, Картер - 9, Океке - 8, Мюлдер - 7, Энтони - 7, Браздейкис - 6, Айзек, Бамба, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Саггс, Фульц, Харрис
Атланта Хоукс: Янг - 28, Коллинс - 21, Л. Уильямс - 14, Реддиш - 13, Галлинари - 10, Капела - 7, Луваву-Кабарро - 7, Хаертер - 7, Купер - 2, Райт - 2, Богданович, Джонсон, Дьенг, Мэйс, Оконгву, Хантер, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 99
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Холидэй - 26, Коннотон - 20, Портис - 20, Нвора - 15, Хилл - 9, Худ - 8, Аллен - 6, Smart - 5, Мамукелашвили - 3, Адетокунбо - 2, Адетокунбо, Дивинченцо, Казинс, Лопес, Миддлтон, Мэттьюз, Оджелей
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 16, Сабонис - 16, Тёрнер - 13, Брогдон - 12, Дуарте - 10, Мартин - 9, Бриссетт - 8, Уонамэйкер - 5, Холидэй - 5, Лэмб - 3, Джексон - 2, Taylor, Битадзе, Вашингтон, Крэйг, Макконнелл, Уоррен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021