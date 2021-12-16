«Кливленд» разгромил «Хьюстон», «Лейкерс» выиграли в овертайме за счёт броска новичка

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» победил «Хьюстон Рокетс» — 124:89. Встреча прошла на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» (Кливленд, США).



Самым результативным в составе победителей стал Дариус Гарлэнд, который записал в свой актив 21 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Алперен Шенгюн — 19 очков.



В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся матч «Орландо Мэджик» с «Атлантой Хоукс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 111:99.



В другом матче в Филадельфии (США) команда «Майами Хит» одержала победу над «Филадельфией Сиксерс» со счётом 101:96. Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр». Разыгрывающий Гэйб Винсент заработал для «Майами» 26 очков, его одноклубник защитник Дункан Робинсон — 21 очко. У «Филадельфии» отличились Тайриз Макси с 27 очками и Тобиас Харрис с 24.



В параллельном матче в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 114:99. Огромный вклад в успех хозяев внёс форвард Джру Холидэй, набравший 26 очков и сделавший 14 результативных передач. Литовец Домантас Сабонис заработал для «Индианы» 16 очков и сделал 14 подборов.



В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 107:104. Самым результативным в «Лейкерс» был Леброн Джеймс (24 очка), Расселл Уэстбрук (23 очка, 10 подборов, 9 передач) был близок к трипл-даблу. Победный бросок на счету новичка Остина Ривза на последней секунде.

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