«Шарлотт» победил «Сан-Антонио», «Миннесота» разгромила «Денвер»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал на домашнем стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» команду «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась со счётом 131:115 в пользу гостей. Особо отличился Гордон Хэйворд, который принёс «Хорнетс» 41 очко (5 подборов, 3 передачи). Самым результативным в «Сан-Антонио» стал Брин Форбс (25 очков).

Также сегодня состоялся напряженный матч между «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе Болл-Арена (Пепси-центр) в Денвере (США) и окончилась победой гостей со счётом 124:107. Самый результативные игроки победителей – Энтони Эдвардс (38 очков) и Карл-Энтони Таунс (32). У «Денвера» самым заметным стал серб Никола Йокич. Он сделал трипл-дабл из 10 подборов, 11 передач и 27 очков.

В параллельном матче в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» окончилась игра между «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 113:110. Наиболее результативным игроком хозяев стал защитник Шей Гилджес-Александер, он набрал 33 очка. Но самым заметным на площадке был Брэндон Ингрэм из «Пеликанс» (34 очка, 8 подборов, 4 передачи).

Также «Сакраменто Кингз» выиграл у «Вашингтон Уизардс» (119:105) на площадке «Голден Уан-центр» (Сакраменто, США). Самым результативным игроком матча стал Брэдли Бил из «Уизардс», у него 30 очков. В команде победителей выделился Де'Аарон Фокс с 28 очками.

В другой игре «Юта Джаз» обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» (124:103) на домашней площадке в «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити. Решающий вклад в победу «Юты» внёс Донован Митчелл (27 очков).

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блейзерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:103.