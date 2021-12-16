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«Шарлотт» победил «Сан-Антонио», «Миннесота» разгромила «Денвер»

«Шарлотт» победил «Сан-Антонио», «Миннесота» разгромила «Денвер»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал на домашнем стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» команду «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась со счётом 131:115 в пользу гостей. Особо отличился Гордон Хэйворд, который принёс «Хорнетс» 41 очко (5 подборов, 3 передачи). Самым результативным в «Сан-Антонио» стал Брин Форбс (25 очков).

Также сегодня состоялся напряженный матч между «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе Болл-Арена (Пепси-центр) в Денвере (США) и окончилась победой гостей со счётом 124:107. Самый результативные игроки победителей – Энтони Эдвардс (38 очков) и Карл-Энтони Таунс (32). У «Денвера» самым заметным стал серб Никола Йокич. Он сделал трипл-дабл из 10 подборов, 11 передач и 27 очков.

В параллельном матче в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» окончилась игра между «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 113:110. Наиболее результативным игроком хозяев стал защитник Шей Гилджес-Александер, он набрал 33 очка. Но самым заметным на площадке был Брэндон Ингрэм из «Пеликанс» (34 очка, 8 подборов, 4 передачи).

Также «Сакраменто Кингз» выиграл у «Вашингтон Уизардс» (119:105) на площадке «Голден Уан-центр» (Сакраменто, США). Самым результативным игроком матча стал Брэдли Бил из «Уизардс», у него 30 очков. В команде победителей выделился Де'Аарон Фокс с 28 очками.

В другой игре «Юта Джаз» обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» (124:103) на домашней площадке в «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити. Решающий вклад в победу «Юты» внёс Донован Митчелл (27 очков).

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блейзерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:103.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
103 : 113
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Пауэлл - 25, Саймонс - 22, Лиллард - 21, Нуркич - 16, Литтл - 9, Нэнс - 6, Ковингтон - 4, Блевинс, Браун, Зеллер, Макколлум, Маклемор, Смит, Снелл, Уотфорд, Эллеби
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 23, Брукс - 22, Андерсон - 13, Джонс - 12, Адамс - 10, Тиллман - 10, Джексон - 9, Кончар - 9, Мелтон - 3, Тийе - 2, Альдама, Калвер, Кларк, Меррилл, Морант, Пон, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 124
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Моррис - 15, Ховард - 14, Ннаджи - 13, Грин - 10, Бартон - 8, Гордон - 8, Кампаццо - 6, Корнели - 4, Чанчар - 2, Бол, Грин, Дозьер, Маррей, Портер, Риверс, Хиланд
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 38, Таунс - 32, Расселл - 16, Беверли - 11, Макдэниелс - 9, Вандербилт - 6, Рид - 6, Бисли - 5, Окоги - 1, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Ноуэлл, Принс, Райт
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
124 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Митчелл - 27, Кларксон - 21, Богданович - 20, Гобер - 20, Уайтсайд - 11, Конли - 9, О'Нил - 7, Гэй - 5, Инглс - 3, Пэскелл - 1, Азубуике, Батлер, Они, Фиттс, Форрест, Хьюз
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 24, Бледсо - 21, Джексон - 15, Хартенштайн - 15, Кеннард - 10, Бостон - 4, Зубац - 4, Джонсон - 3, Мэнн - 3, Уинслоу - 3, Коффи - 1, Батюм, Джордж, Ибака, Леонард, Престон, Скрабб
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
119 : 105
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Барнс - 19, Томпсон - 15, Хилд - 15, Мету - 13, Митчелл - 13, Халибёртон - 8, Лень - 6, Харклесс - 2, Багли III, Вудард, Джонс, Дэвис, Кета, Кинг, Рэмси, Холмс
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Авдия - 15, Гэффорд - 14, Харрелл - 14, Колдуэлл-Поуп - 10, Дав. Бертанс - 7, Кузма - 6, Динвидди - 4, Нето - 3, Холидей - 2, Брайант, Гилл, Кисперт, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 131
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сан-Антонио Спёрс: Форбс - 25, Джонсон - 21, Уайт - 18, Васселл - 10, Макдермотт - 10, Мюррей - 10, Пёлтль - 9, Бэйтс-Диоп - 4, Ландейл - 4, Джонс - 2, Янг - 2, Кейкок, Коллинс, Ойбанкс, Примо, Уискэмп, Уокер
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 41, Мартин - 21, Бриджес - 19, Макдэниелс - 15, Розир - 13, Вашингтон - 12, Пламли - 5, Убре - 3, Ричардс - 2, Ball, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Смит, Тор
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Гидди - 17, Уильямс - 17, Мускала - 16, Манн - 9, Робинсон-Эрл - 6, Джером - 4, Уиггинс - 4, Базли - 2, Фэйворс - 2, Дек, Дорт, Крейчи, Маледон, Покушевски, Роби, Уотсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Валанчюнас - 19, Грэм - 15, Харт - 11, Александер-Уолкер - 8, Джонс - 8, Темпл - 8, Эрнангомес - 7, Саторански - 2, Мёрфи - 1, Альварадо, Кларк, Лозада, Льюис, Маршалл, Уильямсон, Хоммс, Хэйс
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