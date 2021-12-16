Фантастический победный бросок со своей половины с финальной сиреной матча НБА. Видео

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Девонте Грэм реализовал невероятный победный бросок под сирену в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (113:110).



Грэм забил трёхочковый со своей половины при счёте 110:110. Перед этим разыгрывающий «Оклахома-Сити» Шэй Гилджес-Александер попал из-за дуги за 1,4 секунды до финальной сирены и практически не оставил «Нью-Орлеану» времени на ответную атаку. Грэм решился на дальний бросок, который позволил «Пеликанс» избежать овертайма и выиграть в основное время.



На счету Грэма 15 очков, 4 подбора и 8 передач при 5 из 14 с игры (5 и 10 из-за дуги) в матче с «Тандер».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.