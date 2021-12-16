Первый номер драфта-2020 установил рекорд НБА

20-летний защитник «Миннесоты Тимбервулз» Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком НБА, которому удалось успешно реализовать 10 трёхочковых за одну игру.
В матче с «Денвер Наггетс» (124:107) Эдвардс реализовал 10 из 14 трёхочковых и набрал 38 очков. Стоит отметить, что это также рекорд клуба по числу точных бросков из-за дуги за матч.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Предыдущее достижение было установлено Кайри Ирвингом в 2015 году, на тот момент разыгрывающему было 22.
Первый номер драфта НБА 2020 года Эдвардс в дебютном для себя сезоне в лиге набирал 19,3 очка и 4,7 подбора в среднем за игру. В гонке за лучшего новичка Энтони стал вторым, уступив Ламело Боллу («Шарлотт Хорнетс»).
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