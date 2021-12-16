Майк Джеймс и Василие Мицич — MVP 15-го тура Евролиги

Защитник «Монако» Майк Джеймс и разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич разделили звание MVP 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



Джеймс набрал 20 очков и 14 передач (новый рекорд карьеры) в матче с «Жальгирисом» (107:98 ОТ). Мицич записал на свой счёт 24 очка и 4 передачи в игре с «Басконией» (87:72). Рейтинг эффективности обоих баскетболистов составил 31 балл.



В пятерку лучших игроков тура также вошли тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия (27 баллов), лёгкий форвард УНИКСа Марио Хезонья (26 баллов)и атакующий защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло (25 баллов).

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