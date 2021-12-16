В ЦСКА назвали имя игрока, который должен стать идеальным усилением для клуба

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что разыгрывающий Кевин Пангос мог бы существенно усилить команду в случае отчисления из клуба НБА «Кливленд Кавальерс».

«Конечно, мы скучаем по классическим разыгрывающим вроде Милоша Теодосича и Серхио Родригеса. Слава богу, Алексей Швед играет очень хорошо. Очень рад, что Швед в ЦСКА. Думаю, вы согласитесь со мной, что Швед в «Химках» и Швед в ЦСКА — два разных игрока. В ЦСКА он намного лучше. Швед принял критику и свою новую роль. Он очень хорошо играет в нападении, но в то же время отрабатывает в защите. Больше никаких глупых потерь, большого количества перехватов, блок-шотов соперников и так далее. Он принял правила. Для меня это не сюрприз, потому что я знаю его много лет. До НБА он был продуктом системы ЦСКА.



Классический разыгрывающий в Европе, за исключением Ника Калатеса? Василие Мицич. Кто ещё? Сложный вопрос. Костас Слукас? Он больше комбогард. Даже Мицик похож в этом плане. Конечно, мы скучаем по этому типу игроков. Нам нужны хорошие распасовщики, потому что у нас есть такие «большие» как Торнике Шенгелия, Никола Милутинов, Йоханнес Фойгтман. Теперь нам нужно решить эту ситуацию. Безусловно, Кевин Пангос был лучшей опцией для этой команды. Ошибся ли он с переходом в «Кливленд Кавальерс»? Я не знаю. Это его жизнь. Я видел, что на прошлой неделе его перевели в G-Лигу. Но это его жизнь. Он решил реализовать свою мечту и подписать контракт с командой НБА. И, конечно, он заслуживает этого контракта.

Пангос мог бы добиться большего успеха в Европе, но решил перейти в НБА. Посмотрим, что он будет делать после одного сезона в «Кливленде». Может быть, по ходу сезона будут какие-то изменения в его статусе? Может быть, кто знает. Для нас он был бы идеальным вариантом. Он меняет правила игры для любой команды Евролиги. Он канадец. Может, он предпочитает жизнь в США Москве, Санкт-Петербургу, Каунасу или Барселоне. В Евролиге он мог быть лучшим распасовщиком вместе с Калатесом. Это была его мечта. Для меня попасть в НБА не было мечтой. Два разных человека и две разные истории», — приводит слова Ватутина Basket News.