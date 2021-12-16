Стало известно, сколько миллионов потеряли Бен Симмонс и Кайри Ирвинг в этом сезоне

Стало известно, сколько потеряли разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг и разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс из-за неучастия в играх в нынешнем сезоне. Как сообщает Fadeaway World со ссылкой на Spotrac, Симмонс потерял в общей сложности $ 7 433 713 из-за отказа от игр, а потери Кайри Ирвинга составляют $ 5 717 715.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.



Ранее сообщалось, что игрок испытывает серьёзные финансовые трудности и может резко изменить подход к «Сиксерс».



Кайри Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего, по законам штата Нью-Йорк, не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». По этой причине команда приняла решение отстранить игрока от выездных матчей. Примечательно, что несколько официальных лиц мэрии Нью-Йорка ранее заявили, что не планируют отменять требование по обязательной вакцинации.