Аналитик НБА предложил идеальный обмен Кайри Ирвинга для «Бруклина»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» стоит задуматься об обмене Дэмьена Лилларда в «Бруклин Нетс» на Кайри Ирвинга.
«Я правда считаю, что в интересах «Портленда» на долгосрочную перспективу было бы отпустить Лилларда, учитывая то, что он просит продление контракта на два года и $ 107 млн зарплаты. Что насчёт обмена Лилларда на Кайри Ирвинга? Кайри сможет играть в Портленде, а Дэмиан попадёт в одну команду с Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом», — сказал Уильямс в эфире программы Get Up.
Кайри Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». По этой причине команда приняла решение отстранить игрока от выездных матчей. Примечательно, что несколько официальных лиц мэрии Нью-Йорка ранее заявили, что не планируют отменять требование по обязательной вакцинации.
- 16 декабря 2021
-
19:57
-
18:45
-
18:30
-
18:05
-
16:16
-
16:12
-
16:02
-
15:53
-
15:42
-
15:24
-
15:12
-
14:27
-
13:46
-
13:20
-
12:35
-
11:25
-
10:41
-
09:14
-
09:02
-
08:47
-
08:26
-
08:06
-
00:52
-
00:45
-
00:16
-
00:00
- 15 декабря 2021
-
23:45
-
23:19
-
22:45
-
22:39
-
22:34
-
21:52
-
21:44
-
20:22
-
19:50