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Аналитик НБА предложил идеальный обмен Кайри Ирвинга для «Бруклина»

Аналитик НБА предложил идеальный обмен Кайри Ирвинга для «Бруклина»
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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» стоит задуматься об обмене Дэмьена Лилларда в «Бруклин Нетс» на Кайри Ирвинга.

«Я правда считаю, что в интересах «Портленда» на долгосрочную перспективу было бы отпустить Лилларда, учитывая то, что он просит продление контракта на два года и $ 107 млн зарплаты. Что насчёт обмена Лилларда на Кайри Ирвинга? Кайри сможет играть в Портленде, а Дэмиан попадёт в одну команду с Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом», — сказал Уильямс в эфире программы Get Up.

Кайри Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». По этой причине команда приняла решение отстранить игрока от выездных матчей. Примечательно, что несколько официальных лиц мэрии Нью-Йорка ранее заявили, что не планируют отменять требование по обязательной вакцинации.

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