Эксперт: Леброн Джеймс будет использовать Расселла Уэстбрука в качестве козла отпущения

Обозреватель Скип Бэйлесс поделился мнением о ситуации в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Я уверен, что Леброн ещё не отказался от этого сезона, потому что предстоит пройти ещё долгий путь. Посмотрите на то, к чему это идёт. Думаю, что выбраться из этой ситуации будет сложно. Я считаю, что Леброн изначально смотрел на ситуацию двояко. Он сказал, что вместе с Расселлом Уэстбруком он может справиться с ситуацией, и, вероятно, он всё ещё верит, что это возможно.



Если ему это удастся, то он покажет всему миру, что сделал то, во что никто не верил. Если нет, то Уэстбрук станет громоотводом для критики. Величайшему всегда нужен козёл отпущения. Расс может быть им. Если всё пойдёт не так, то можно сказать, что это его вина, и все согласятся», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.