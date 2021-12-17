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«Фенербахче», «Барселона», «Анадолу Эфес» и «Реал» добыли победы в матчах Евролиги

«Фенербахче», «Барселона», «Анадолу Эфес» и «Реал» добыли победы в матчах Евролиги
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Турецкий «Фенербахче» переиграл «Басконию» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счётом 75:53. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо Де Коло, набравший 17 очков. В составе гостей 14 очков на свой счёт записал Стивен Эноч.

В другом матче игрового дня каталонская «Барселона» на выезде переиграла греческий «Панатинаикос». Встреча завершилась со счётом 85:82. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 20 очков. В составе хозяев 18 очков набрал Неманья Недович.

В ещё одном матче дня «Анадолу Эфес» на выезде обыграл «Маккаби» со счётом 92:78. В составе победителей 15 очков на свой счёт записал Тибор Пляйсс. У хозяев паркета отличился Анте Жижич, набравший 26 очков.

В заключительном матче дня мадридский «Реал» на выезде обыграл «Олимпию Милан». Встреча завершилась со счётом 75:73. В составе победителей 17 очками отметился Фабьен Козёр. У хозяев паркета отличился Шейвон Шилдс, набравший 18 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
75 : 53
Баскония
Витория, Испания
Фенербахче: де Коло - 17, Полонара - 15, Веселы - 13, Букер - 8, Гудурич - 7, Хенри - 6, Пьерр - 4, Махмутоглу - 3, Хазер - 2, Биберович, Бирсен, Шайок
Баскония: Эноч - 14, Грейнджер - 8, Седекерскис - 8, Болдуин - 5, Костелло - 5, Фонтеккио - 5, Куруцс - 4, Гедрайтис - 2, Нноко - 2, Баррера, Маринкович, Питерс
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2021, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
73 : 75
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпия Милан: Шилдс - 18, Родригес - 10, Дилэйни - 9, Датоме - 7, Бентил - 6, Мелли - 6, Риччи - 6, Холл - 6, Дэниелс - 3, Хайнс - 2, Грант, Тарчевски
Реал Мадрид: Козёр - 17, Ябуселе - 15, Льюль - 12, Фернандес - 10, Тавареш - 5, Уильямс-Госс - 5, Рэндольф - 4, Ханга - 4, Пуарье - 3, Нуньес, Тэйлор, Цаликис-Вукчевич
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2021, четверг. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
82 : 85
Барселона
Барселона, Испания
Панатинаикос: Недович - 18, Папапетру - 16, Сент-Рос - 13, Папаяннис - 11, Уайт - 9, Эванс - 8, Макон - 4, Перри - 3, Бохоридис, Каввадас, Каселакис, Манцукас
Барселона: Миротич - 20, Лапровиттола - 18, Дэвис - 12, Йокубайтис - 9, Курич - 9, Шмитс - 8, Шанлы - 5, Экзам - 4, Кайседо, Ориола, Убаль
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2021, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
78 : 92
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Маккаби Тель-Авив: Жижич - 23, Нанналли - 14, Эванс - 12, Уилбекин - 10, Деррик Уильямс - 5, ДиБартоломео - 5, Рейнольдс - 4, Калояро - 3, Тейлор - 2, Блайзер, Коэн, Соркин
Анадолу Эфес: Ларкин - 26, Пляйсс - 15, Брайант - 10, Морман - 10, Симон - 10, Данстон - 7, Бьёбуа - 6, Мицич - 4, Петрушев - 2, Синглтон - 2, Андерсон, Тунджер
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