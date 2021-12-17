«Фенербахче», «Барселона», «Анадолу Эфес» и «Реал» добыли победы в матчах Евролиги

Турецкий «Фенербахче» переиграл «Басконию» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счётом 75:53. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо Де Коло, набравший 17 очков. В составе гостей 14 очков на свой счёт записал Стивен Эноч.

В другом матче игрового дня каталонская «Барселона» на выезде переиграла греческий «Панатинаикос». Встреча завершилась со счётом 85:82. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 20 очков. В составе хозяев 18 очков набрал Неманья Недович.

В ещё одном матче дня «Анадолу Эфес» на выезде обыграл «Маккаби» со счётом 92:78. В составе победителей 15 очков на свой счёт записал Тибор Пляйсс. У хозяев паркета отличился Анте Жижич, набравший 26 очков.

В заключительном матче дня мадридский «Реал» на выезде обыграл «Олимпию Милан». Встреча завершилась со счётом 75:73. В составе победителей 17 очками отметился Фабьен Козёр. У хозяев паркета отличился Шейвон Шилдс, набравший 18 очков.