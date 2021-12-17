Расселл Уэстбрук и Алексей Лень выбыли из-за коронавируса

Расселл Уэстбрук («Лос-Анджелес Лейкерс»), Айзек Окоро («Кливленд Кавальерс»), Алексей Лень, ДеАарон Фокс, Луис Кинг («Сакраменто Кингз») вошли в протоколы безопасности НБА по коронавирусу, сообщает Hoops Rumors.

Ранее «Лейкерс» потеряли Дуайта Ховарда, Тэйлена Хортон-Такера и Малика Монка, которые были вынуждены уйти на карантин. У «Кингз» коронавирусом заразились главный тренер Элвин Джентри и центровой Марвин Бэгли, вошёл в протоколы защитник Терренс Дэвис. «Сакраменто» отменил последнюю тренировку и закрыл свою базу в мерах предосторожности.

Примерно 7% игроков лиги в настоящее время попали в протоколы. Ожидается, что после новогодних праздников число положительных тестов на коронавирус вырастет.