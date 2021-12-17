«Бруклин» совершил два новых трансфера после массовой вспышки коронавируса в команде

«Бруклин Нетс» подписал контракты со свободными агентами Джеймсом Эннисом и Шакилом Харрисоном, сообщает Hoops Rumors.



Ранее «Бруклин» потерял Джеймса Хардена, Брюса Брауна, Пола Миллсэпа, Джевона Картера, Джеймса Джонсона, Ламаркуса Олдриджа и ДеАндре Бембри из-за протоколов по коронавирусу. Джо Харрис восстанавливается после операции на голеностопе, Кайри Ирвинг отстранён из-за отказа от вакцинации. «Нетс» получили исключение, позволяющее подписать новых игроков на рынке в связи с трудной кадровой ситуацией. Ранее «Бруклин» согласовал контракт с защитником Лэнгстоном Гэллоуэем.



В прошлом сезоне Эннис выступал в составе «Орландо Мэджик», набирая в среднем 8,4 очка и 4,0 подбора. Харрисон провёл 34 матча за «Юта Джаз» и «Денвер Наггетс». Оба игрока не получили контракты перед стартом нынешнего сезона НБА и оставались без клуба.