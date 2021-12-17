Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кеннет Фарид отреагировал на уход из ЦСКА

Кеннет Фарид отреагировал на уход из ЦСКА
Комментарии

Чемпион мира 2014 года в составе сборной США, центровой Кеннет Фарид прокомментировал прекращение сотрудничества с ЦСКА.

«Спасибо, что приняли меня. Это было потрясающе — организация, тренеры и люди в московском ЦСКА. Мне хотелось бы провести здесь весь сезон, но это бизнес, и я отношусь к этому с пониманием! Здесь здоровая атмосфера, команда будет расти и становиться лучше, я уверен в этом. И кто знает, что нас ждёт в будущем. Я молюсь и желаю всем всего наилучшего! Spasibo! Вперёд, красно-синяя армия!», — приводит слова Фарида пресс-служба ЦСКА.

С комментарием по случаю ухода Фарида выступил и главный тренер красно-синих Димитрис Итудис:

«Мы благодарим Кеннета за его преданность делу, целеустремлённость и энергию, которую он принёс. Ему потребовалось немного времени, чтобы внести некоторые коррективы, но он определённо стал частью нашей команды. Мы желаем ему всего наилучшего. Познакомиться с таким человеком и игроком и поработать с ним — всегда большая честь».

Новость по теме
Кеннет Фарид покинул ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021