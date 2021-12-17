Кеннет Фарид отреагировал на уход из ЦСКА

Чемпион мира 2014 года в составе сборной США, центровой Кеннет Фарид прокомментировал прекращение сотрудничества с ЦСКА.
«Спасибо, что приняли меня. Это было потрясающе — организация, тренеры и люди в московском ЦСКА. Мне хотелось бы провести здесь весь сезон, но это бизнес, и я отношусь к этому с пониманием! Здесь здоровая атмосфера, команда будет расти и становиться лучше, я уверен в этом. И кто знает, что нас ждёт в будущем. Я молюсь и желаю всем всего наилучшего! Spasibo! Вперёд, красно-синяя армия!», — приводит слова Фарида пресс-служба ЦСКА.
С комментарием по случаю ухода Фарида выступил и главный тренер красно-синих Димитрис Итудис:
«Мы благодарим Кеннета за его преданность делу, целеустремлённость и энергию, которую он принёс. Ему потребовалось немного времени, чтобы внести некоторые коррективы, но он определённо стал частью нашей команды. Мы желаем ему всего наилучшего. Познакомиться с таким человеком и игроком и поработать с ним — всегда большая честь».
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