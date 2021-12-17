Ветераны НБА выбрали игрока, который будет лучшим в лиге через 5 лет

Издание The Athletic подвело итоги опроса, сделанного перед стартом нового сезона НБА среди 118 бывших игроков НБА. Ветеранам лиги был задан вопрос: «Кто из игроков будет лучшим в лиге через пять лет?»



Победителем этого голосования стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. По итогам опроса Адетокунбо набрал 28,2 процента голосов. Словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич по итогам опроса набрал лишь 16 процентов голосов. В нынешнем сезоне НБА Дончич набирает 25,6 очка, 8,0 подбора и 8,5 передачи в среднем за игру.



В первой десятке также оказались Кевин Дюрант («Бруклин»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан»), Джа Морант («Мемфис»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Девин Букер («Финикс») и Ламело Болл («Шарлотт»).