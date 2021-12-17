Трей Янг сделал предложение своей девушке
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг рассказал, что сделал предложение своей девушке Шелби Миллер. Соответствующий пост был опубликован в «инстаграме» баскетболиста.
Янг и Шелби Миллер встречаются на протяжении нескольких лет, они познакомились во время совместного обучения в университете Оклахомы.
Летом баскетболист подписал новый пятилетний контракт с «Атлантой». Если по итогам сезона-2021/2022 Янг попадёт в символическую пятёрку, то соглашение будет рассчитано на $ 207 млн. Если нет, то зарплата игрока составит $ 172 млн. Продление вступит в силу с 2022 года. В прошлом сезоне он помог «Хоукс» выйти в финал Восточной конференции, набирая 25,3 очка, 3,9 подбора и 9,4 передачи в среднем за игру.
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