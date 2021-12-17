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Айзея Томас: откуда у Леброна Джеймса баскетбольный IQ, если он не учился в колледже?

Айзея Томас: откуда у Леброна Джеймса баскетбольный IQ, если он не учился в колледже?
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Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас признался, что удивлён высоким уровнем баскетбольного интеллекта у лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброн Джеймс никогда не учился в колледже. С точки зрения образования, откуда у него мог взяться такой баскетбольный интеллект? Он настоящий Эйнштейн баскетбола. Если посмотреть на меня, Майкла Джордана, Шакила О'Нила, то у нас были тренера из Зала славы, а у Леброна все тренеры — новички.

Майкл Джордан играл под руководством Дина Смита, затем он играл у Фила Джейконса, Дуга Коллинза. Я работал с Чаком Дейли. И я смотрю на Леброна Джеймса и думаю: «Откуда он все это взял?», — приводит слова Айзеи Томаса The Sports Rush.

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