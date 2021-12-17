«Зенит» с двузначной разницей обыграл «Монако» в Евролиге

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Монако» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 85:74.



«Зенит» уже в первой четверти захватил преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в 17 очков. Во второй 10-минутке хозяевам паркета удалось отыграться и практически сравнять счёт — на большой перерыв команды ушли при счёте 45:43 на табло в пользу «Зенита».



В третьем игровом отрезке «Монако» удалось вырваться вперёд на одно очко, однако в заключительной четверти «Зениту» удалось совершить рывок и одержать победу в матче. Итоговый счёт встречи — 85:74 в пользу санкт-петербургского клуба.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 20 очков. В составе хозяев паркета 21 очко на свой счёт записал Дуэйн Бэйкон.