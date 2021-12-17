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«Зенит» с двузначной разницей обыграл «Монако» в Евролиге

«Зенит» с двузначной разницей обыграл «Монако» в Евролиге
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Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Монако» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 85:74.

«Зенит» уже в первой четверти захватил преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в 17 очков. Во второй 10-минутке хозяевам паркета удалось отыграться и практически сравнять счёт — на большой перерыв команды ушли при счёте 45:43 на табло в пользу «Зенита».

В третьем игровом отрезке «Монако» удалось вырваться вперёд на одно очко, однако в заключительной четверти «Зениту» удалось совершить рывок и одержать победу в матче. Итоговый счёт встречи — 85:74 в пользу санкт-петербургского клуба.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 20 очков. В составе хозяев паркета 21 очко на свой счёт записал Дуэйн Бэйкон.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2021, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
74 : 85
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Монако: Бэйкон - 21, Анджушич - 15, Джеймс - 8, Мотеюнас - 6, Томас - 6, Холл - 6, Мотум - 5, Уаттара - 5, Диалло - 2, Демаис-Баллу, Ли
Зенит: Лойд - 20, Бэрон - 19, Гудайтис - 15, Пойтресс - 9, Понитка - 7, Кузминскас - 5, Мики - 4, Д. Кулагин - 3, Карасёв - 3, Вольхин, Пушков, Фрэнкамп
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