«Зенит» с двузначной разницей обыграл «Монако» в Евролиге

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Монако» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 85:74.
«Зенит» уже в первой четверти захватил преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в 17 очков. Во второй 10-минутке хозяевам паркета удалось отыграться и практически сравнять счёт — на большой перерыв команды ушли при счёте 45:43 на табло в пользу «Зенита».
В третьем игровом отрезке «Монако» удалось вырваться вперёд на одно очко, однако в заключительной четверти «Зениту» удалось совершить рывок и одержать победу в матче. Итоговый счёт встречи — 85:74 в пользу санкт-петербургского клуба.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 20 очков. В составе хозяев паркета 21 очко на свой счёт записал Дуэйн Бэйкон.
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