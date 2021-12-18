Димитрис Итудис — после матча ЦСКА с «Альбой»: очевидно, нам есть о чём поговорить

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (93:90).
«Поздравляю команду с победой. Хорошо, что победили и играли с хорошим командным духом. Очевидно, нам есть о чём поговорить. Но были очевидны конкурентоспособность, самосознание и осведомлённость команды. Есть пара деталей, о которых нужно поговорить. Поздравляю команду и игроков с тем, что после короткого перерыва и после не очень хорошего выступления в матче с УНИКСом они приехали сюда и провели очень конкурентоспособную игру.
Всё могло сложиться иначе, и это было бы заслуженно, потому что «Альба» играла очень хорошо. Они реализовали несколько важных бросков, особенно в третьей четверти. Они доминировали. Мы не теряли самообладания. Игроки продолжали верить, несмотря ни на что. В защите мы выкладывались полностью. Так что они заслуживают поздравлений», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.
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