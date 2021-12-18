Евролига. «Олимпиакос» выиграл с разницей «+35», «Црвена Звезда» победила «Баварию»
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Греческий «Олимпиакос» разгромил АСВЕЛ в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Пирее и завершилась победой хозяев со счётом 89:54. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлер Дорси, набравший 19 очков. В составе гостей 13 очков на свой счёт записал Дилан Осетковски.
В другом матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» на домашней площадке переиграла немецкую «Баварию». Встреча проходила в Белграде и завершилась со счётом 81:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Калинич, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 21 очко на свой счёт записал Владимир Лучич.
Напомним, в других матчах игрового дня ЦСКА, УНИКС и «Зенит» одержали победы.
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2021, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
89 : 54
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпиакос: Дорси - 19, Везенков - 15, Папаниколау - 13, Принтезис - 9, Ларенцакис - 8, Фалль - 8, Маккиссик - 6, Слукас - 6, Уолкап - 3, Мартин - 2, Жан-Шарль, Лунцис
АСВЕЛ: Осетковски - 13, Найт - 11, Фалл - 11, Окобо - 8, Адетокунбо - 4, Дьо - 3, Гист - 2, Ховард - 2, Джонс, Лякомб, Стразель
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2021, пятница. 22:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
81 : 78
Бавария
Мюнхен, Германия
Црвена Звезда: Калинич - 20, Лазич - 12, Иванович - 11, Добрич - 9, Митрович - 9, Давидовац - 4, Кузмич - 4, Маркович - 3, Уолтерс - 3, Холлинс - 3, Цирбес - 3, Лазаревич
Бавария: Лучич - 21, Уэйлер-Бэбб - 16, Хантер - 11, Ярамаз - 11, Томас - 9, Риверс - 4, Уолден - 4, Рабит - 2, Джедович, Джордж, Обст, Шиллинг
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