Евролига. «Олимпиакос» выиграл с разницей «+35», «Црвена Звезда» победила «Баварию»

Греческий «Олимпиакос» разгромил АСВЕЛ в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Пирее и завершилась победой хозяев со счётом 89:54. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлер Дорси, набравший 19 очков. В составе гостей 13 очков на свой счёт записал Дилан Осетковски.



В другом матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» на домашней площадке переиграла немецкую «Баварию». Встреча проходила в Белграде и завершилась со счётом 81:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Калинич, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 21 очко на свой счёт записал Владимир Лучич.

Напомним, в других матчах игрового дня ЦСКА, УНИКС и «Зенит» одержали победы.