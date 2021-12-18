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«Лейкерс» крупно проиграли «Миннесоте», «Юта» прервала серию из 8 побед

«Лейкерс» крупно проиграли «Миннесоте», «Юта» прервала серию из 8 побед
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), в котором на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Победу в нём одержал «Сан-Антонио» со счётом 128:126. До этого «Юта» выиграла 8 матчей подряд.

В «Сан-Антонио» отличились Келдон Джонсон (24 очка) и Деджанте Мюррей (трипл-дабл из 16 очков и 11 подборов, 11 передач). Решающий вклад в игру «Юты» внёс Донован Митчелл — 27 очков. Его одноклубник Руди Гобер оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов.

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч, в котором «Портленд Трэйл Блейзерс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 125:116. Особо отличился Дэмьен Лиллард из «Блейзерс», он заработал 43 очка (4 подбора и 8 передач). Майлс Бриджес из «Шарлотта» сделал дабл-дабл из 14 очков и 10 результативных передач. Самым результативным в «Хорнетс» стал Ламело Болл (27 очков).

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» проиграл «Мемфис Гриззлиз» (105:124) на домашней площадке «Голден Уан-центр» (Сакраменто, США). Самым результативным игроком матча стал Десмонд Бейн из «Мемфиса» с 24 очками.

В другом матче в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» встретился с «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 110:92. Леброн Джеймс из «Лейкерс» оформил дабл-дабл (18 очков, 10 подборов). Самым результативным в «Лейкерс» стал Айзея Томас (19 очков).

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
126 : 128
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Митчелл - 27, Кларксон - 21, Конли - 18, Богданович - 16, Гобер - 16, О'Нил - 11, Уайтсайд - 8, Инглс - 5, Гэй - 4, Азубуике, Батлер, Они, Пэскелл, Фиттс, Форрест, Хьюз
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 24, Уайт - 22, Уокер - 19, Мюррей - 16, Пёлтль - 14, Васселл - 13, Макдермотт - 11, Джонс - 4, Ойбанкс - 3, Ландейл - 2, Бэйтс-Диоп, Кейкок, Коллинс, Примо, Уискэмп, Форбс, Янг
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
105 : 124
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сакраменто Кингз: Халибёртон - 21, Барнс - 20, Мету - 18, Хилд - 15, Томпсон - 12, Джонс - 6, Рэмси - 6, Харклесс - 5, Вудард - 2, Багли III, Дэвис, Кета, Кинг, Лень, Митчелл, Робинсон, Фокс, Холмс
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 24, Брукс - 23, Джексон - 21, Мелтон - 19, Джонс - 14, Тийе - 8, Андерсон - 6, Адамс - 5, Калвер - 2, Тиллман - 2, Альдама, Кларк, Кончар, Меррилл, Морант, Пон, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
125 : 116
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 43, Маклемор - 28, Пауэлл - 14, Нуркич - 10, Нэнс - 10, Саймонс - 8, Ковингтон - 7, Литтл - 3, Уотфорд - 2, Блевинс, Браун, Зеллер, Макколлум, Смит, Снелл, Эллеби
Шарлотт Хорнетс: Болл - 27, Убре - 18, Вашингтон - 16, Бриджес - 14, Мартин - 14, Пламли - 9, Смит - 6, Хэйворд - 6, Макдэниелс - 4, Розир - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Ричардс, Тор
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
110 : 92
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Бисли - 17, Расселл - 17, Ноуэлл - 14, Беверли - 9, Макдэниелс - 8, Найт - 5, Вандербилт - 4, Окоги - 4, Рид - 4, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Принс, Райт, Эдвардс
Лос-Анджелес Лейкерс: Томас - 19, Джеймс - 18, Уэстбрук - 14, Бэйзмор - 11, Дэвис - 9, Эллингтон - 8, Энтони - 8, Рондо - 3, Джордан - 2, Brown Jr., Ариза, Брэдли, Монк, Нанн, Ривз, Хафф, Ховард, Хортон-Такер
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