«Лейкерс» крупно проиграли «Миннесоте», «Юта» прервала серию из 8 побед

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), в котором на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Победу в нём одержал «Сан-Антонио» со счётом 128:126. До этого «Юта» выиграла 8 матчей подряд.



В «Сан-Антонио» отличились Келдон Джонсон (24 очка) и Деджанте Мюррей (трипл-дабл из 16 очков и 11 подборов, 11 передач). Решающий вклад в игру «Юты» внёс Донован Митчелл — 27 очков. Его одноклубник Руди Гобер оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов.

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч, в котором «Портленд Трэйл Блейзерс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 125:116. Особо отличился Дэмьен Лиллард из «Блейзерс», он заработал 43 очка (4 подбора и 8 передач). Майлс Бриджес из «Шарлотта» сделал дабл-дабл из 14 очков и 10 результативных передач. Самым результативным в «Хорнетс» стал Ламело Болл (27 очков).



В параллельном матче «Сакраменто Кингз» проиграл «Мемфис Гриззлиз» (105:124) на домашней площадке «Голден Уан-центр» (Сакраменто, США). Самым результативным игроком матча стал Десмонд Бейн из «Мемфиса» с 24 очками.



В другом матче в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» встретился с «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 110:92. Леброн Джеймс из «Лейкерс» оформил дабл-дабл (18 очков, 10 подборов). Самым результативным в «Лейкерс» стал Айзея Томас (19 очков).