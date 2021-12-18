А. Томас стал самым результативным в дебюте за «Лейкерс». Его встретили стоячими овациями

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Айзея Томас набрал 19 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз» (92:100).
Томас стал самым результативным игроком «Лейкерс» в дебютном матче за команду после подписания 10-дневного контракта. Болельщики стоячими овациями встретили возвращение Томаса в НБА.
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Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.
За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
Ранее сообщалось, что Томас готов продолжить карьеру за пределами США. Интерес к игроку приписывали ЦСКА.
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