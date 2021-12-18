Стефен Карри установил новый рекорд в истории НБА

Разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри покорился очередной рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. В выездном матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Бостон Селтикс» игрок забросил 150-й трёхочковый. Как сообщается на странице ESPN Stats & Info в «Твиттере», до этого никому не удавалось совершить столько точных бросков из-за трёхочковой линии в течение одного сезона.

«Голден Стэйт» в итоге одержал победу. Счёт встречи — 111:107. Лучшим в составе «Уорриорз» стал Карри, на счету которого 30 очков, 5 подборов и 4 результативные передачи. В составе «Бостона» лучшими показателями отметился форвард Джейсон Тейтум, в активе которого 27 очков, 8 подборов и 6 результативных передач.