Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названо время возвращения Клэя Томпсона. Оно позже, чем планировалось изначально

Названо время возвращения Клэя Томпсона. Оно позже, чем планировалось изначально
Комментарии

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон может вернуться на площадку в январе 2022 года. Об этом сообщает ESPN US, ссылаясь на свой источник.

Наиболее вероятными датами называются – 9 января (матч с «Кливленд Кавальерс») и 18 января (встреча с «Детройт Пистонс»). Не исключается, что дебют в сезоне может состояться несколько раньше — 3 января (матч с «Майами Хит»), хотя такое развитие событий представляется маловероятным.

Напомним, Томпсон в последний раз выходил на площадку летом 2019 года во время серии финала НБА с «Торонто Рэпторс» и получил разрыв крестообразной связки. После восстановления Клэй порвал ахилл на тренировке и перенёс операцию 25 ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что Клэй хочет вернуться в состав примерно за неделю до Рождества, отмечаемого в США 25 декабря.

Новость по теме
Стефен Карри установил новый рекорд в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021