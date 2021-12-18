Названо время возвращения Клэя Томпсона. Оно позже, чем планировалось изначально

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон может вернуться на площадку в январе 2022 года. Об этом сообщает ESPN US, ссылаясь на свой источник.
Наиболее вероятными датами называются – 9 января (матч с «Кливленд Кавальерс») и 18 января (встреча с «Детройт Пистонс»). Не исключается, что дебют в сезоне может состояться несколько раньше — 3 января (матч с «Майами Хит»), хотя такое развитие событий представляется маловероятным.
Напомним, Томпсон в последний раз выходил на площадку летом 2019 года во время серии финала НБА с «Торонто Рэпторс» и получил разрыв крестообразной связки. После восстановления Клэй порвал ахилл на тренировке и перенёс операцию 25 ноября прошлого года.
Ранее сообщалось, что Клэй хочет вернуться в состав примерно за неделю до Рождества, отмечаемого в США 25 декабря.
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