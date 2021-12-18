Флойд Мейвезер опубликовал пост о Поле Джордже. Игрок НБА отреагировал

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер разместил новый пост в своём «инстаграме». Его он посвятил лёгкому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Полу Джорджу, преодолевшему последствия тяжёлой травмы ноги, полученной им в 2014 году.



«Я говорил Полу, что горжусь им. Он справился с тяжёлой травмой и вернулся более сильным. Я также дал ему понять, что я прям как игрок НБА, потому что куда бы я ни пошёл, то всюду играю в мяч», — написал Мейвезер.

Фото можно посмотреть на странице Флойд Мейвезер в «Инстаграме».

«Мы вместе прошли этот путь, чемпион», — написал Джордж в комментариях.



В нынешнем сезоне НБА Джордж набирает в среднем за матч 25 очков, реализуя 48,3% двухочковых и 31,8% трёхочковых. «Клипперс» в настоящее время занимают 5-е место в Западной конференции, имея в активе 45 очков.