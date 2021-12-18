Стефен Карри отреагировал на массовую вспышку коронавируса в НБА

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мыслями о массовом попадании игроков в протоколы НБА по безопасности в связи с пандемией коронавируса.
«Мне кажется, что у всех есть небольшое посттравматическое расстройство. Все помнят о том, что мы пережили в прошлом году. Сейчас все мы хотим убедиться, что эксперты сделают всё как надо. Надеюсь, так всё и будет», — сказал Карри в интервью.
Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
Ранее сообщалось, что Карри покорился очередной рекорд Национальной баскетбольной ассоциации.
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