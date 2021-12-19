«Юта» проиграла «Вашингтону», «Кливленд» с крупным счётом выиграл у «Милуоки»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), в котором на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Вашингтон Уизардс». Победу в нём одержал «Вашингтон» со счётом 109:103.
Самым результативным игроком «Юты» стал Донован Митчелл, у него 32 очка. Его одноклубник Руди Гобер сделал дабл-дабл (11 очков, 19 подборов). В «Вашингтоне» отличился Брэдли Бил с 37 очками. «Юта» проиграла вторую встречу кряду.
В параллельном матче «Милуоки Бакс» проиграл с крупным счётом 90:119 команде «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на площадке «Файсерв-форум» (Милуоки, США). Самыми результативными в составе победителей стали Джеди Осман (23 очка) и Дариус Гарлэнд (22 очка). В «Милуоки» сразу два игрока оформили дабл-дабл — Джордан Нвора (28 очков, 11 подборов) и Демаркус Казинс (12 очков и 12 подборов).
- 19 декабря 2021
-
07:50
-
06:39
-
05:35
-
00:04
- 18 декабря 2021
-
23:17
-
22:28
-
21:04
-
20:14
-
19:12
-
18:44
-
17:17
-
16:09
-
15:09
-
14:58
-
14:13
-
13:33
-
13:01
-
12:17
-
11:22
-
10:27
-
09:33
-
09:33
-
09:11
-
09:03
-
09:00
-
07:37
-
01:58
-
00:52
-
00:16
-
00:11
- 17 декабря 2021
-
23:02
-
22:55
-
21:54
-
21:51
-
20:43