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«Юта» проиграла «Вашингтону», «Кливленд» с крупным счётом выиграл у «Милуоки»

«Юта» проиграла «Вашингтону», «Кливленд» с крупным счётом выиграл у «Милуоки»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), в котором на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Вашингтон Уизардс». Победу в нём одержал «Вашингтон» со счётом 109:103.

Самым результативным игроком «Юты» стал Донован Митчелл, у него 32 очка. Его одноклубник Руди Гобер сделал дабл-дабл (11 очков, 19 подборов). В «Вашингтоне» отличился Брэдли Бил с 37 очками. «Юта» проиграла вторую встречу кряду.

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
103 : 109
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Юта Джаз: Митчелл - 32, Богданович - 18, Кларксон - 12, Гобер - 11, Инглс - 9, О'Нил - 9, Гэй - 8, Уайтсайд - 3, Форрест - 1, Азубуике, Батлер, Конли, Они, Пэскелл, Фиттс, Хьюз
Вашингтон Уизардс: Бил - 37, Нето - 15, Колдуэлл-Поуп - 13, Гэффорд - 12, Авдия - 11, Харрелл - 11, Кузма - 8, Холидей - 2, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Динвидди, Кисперт, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи

В параллельном матче «Милуоки Бакс» проиграл с крупным счётом 90:119 команде «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на площадке «Файсерв-форум» (Милуоки, США). Самыми результативными в составе победителей стали Джеди Осман (23 очка) и Дариус Гарлэнд (22 очка). В «Милуоки» сразу два игрока оформили дабл-дабл — Джордан Нвора (28 очков, 11 подборов) и Демаркус Казинс (12 очков и 12 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
90 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Нвора - 28, Мамукелашвили - 17, Хилл - 14, Казинс - 12, Адетокунбо - 7, Оджелей - 5, Smart - 4, Коннотон - 3, Адетокунбо, Аллен, Дивинченцо, Лопес, Миддлтон, Мэттьюз, Портис, Холидэй, Худ
Кливленд Кавальерс: Осман - 23, Гарлэнд - 22, Лав - 15, Рубио - 15, Аллен - 14, Уэйд - 9, Маркканен - 8, Стивенс - 8, Валентайн - 3, Нембхард - 2, Дэвис, Мобли, Окоро, Пэнгос, Секстон, Уиндлер, Фалль
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