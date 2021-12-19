Игроки НБА отреагировали на оглушительный нокаут Джейка Пола в бою с Тайроном Вудли

Игроки НБА отреагировали на бой между блогером Джейком Полом и бывшим бойцом UFC Тайроном Вудли, оставив множество сообщений в «Твиттере.

«Вот это бой… чёрт», — написал Джа Морант.

«Ему нужно драться с боксёрами», — отметил Трей Янг.

«Боже мой», — написал Карл Энтони-Таунс.

«Возможно, именно поэтому Томми Фьюри отказался от участия», — заявил Скип Бэйлесс.

Напомним, бой Пола и Вудли состоялся в ночь на 19 декабря мск и завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Это был уже их второй поединок. В первом, состоявшемся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.



Изначально было запланировано, что соперником Пола должен был стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы.