В «Голден Стэйт» объяснили, почему не выбрали Ламело Болла на драфте

Президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс рассказал, почему команда не выбрала Ламело Болла на драфте.
«Мы в первую очередь нацелились на Джеймса Уайзмена. Второй опцией шёл Ламело.
Мы обсуждаем всё… И не принимаем решений без совещаний. Это не просто я сижу в комнате и говорю: «Вот что мы делаем», а потом закрываю дверь. Мы обсудили всё, что думаем. В итоге мы определили его так, как определили. Мы наблюдали за Ламело, у него была отличная тренировка, когда мы его видели. Мы знали, что он будет очень хорошим игроком, но в итоге поставили Джеймса перед ним», — сказал Боб Майерс в подкасте Ryen Russillo.
Болл стал самым молодым баскетболистом за последние 40 лет, которому покорилась статистическая линия 25-15-10 (как минимум 25 очков, 15 подборов и 12 передач) в матче НБА.
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