«Детройт» прервал серию из 14 поражений подряд, «Кингз» переиграли «Спёрс»
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На стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимали «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева победили со счётом 121:114.
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
121 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Хилд - 29, Халибёртон - 27, Джонс - 23, Барнс - 14, Мету - 9, Томпсон - 8, Рэмси - 7, Харклесс - 4, Багли III, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Лень, Митчелл, Робинсон, Фокс, Холмс
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 25, Уокер - 19, Форбс - 18, Джонсон - 16, Васселл - 11, Бэйтс-Диоп - 7, Ландейл - 7, Уайт - 5, Пёлтль - 4, Ойбанкс - 2, Джонс, Кейкок, Коллинс, Макдермотт, Примо, Уискэмп, Янг
29 очков в активе Бадди Хилда из «Сакраменто». В составе «Сан-Антонио» больше всех набрал Деджанте Мюррей – 25 очков.
В ещё одном сегодняшнем матче «Детройт Пистонс» принимали «Майами Хит» на стадионе «Литтл Сизарс-арена». Хозяева победили – 100:90.
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
100 : 90
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Бей - 26, Диалло - 15, Джексон - 12, Хейз - 11, Джозеф - 9, Лайлз - 8, Стюарт - 7, Гарза - 5, Каннингем - 4, Ли - 3, Грант, Джексон, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
Майами Хит: Страс - 24, Лоури - 19, Дедмон - 11, Такер - 9, Винсент - 8, Робинсон - 6, Юртсевен - 6, Гарретт - 5, Окпала - 2, Адебайо, Батлер, Мартин, Моррис, Оладипо, Хаслем, Хироу
У игрока «Пистонс» Саддика Бея 26 очков, 24 заработал Макс Страс из «Хит».
«Портленд Трейл Брейзерс» в гостях прервал пятиматчевую победную серию «Мемфис Гриззлиз» – 105:100.
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 105
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 37, Адамс - 13, Андерсон - 11, Джексон - 11, Бейн - 9, Мелтон - 9, Джонс - 5, Кончар - 3, Тиллман - 2, Альдама, Калвер, Кларк, Меррилл, Морант, Пон, Тийе, Уильямс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 32, Пауэлл - 28, Ковингтон - 13, Литтл - 12, Нуркич - 9, Саймонс - 9, Нэнс - 2, Блевинс, Браун, Зеллер, Макколлум, Маклемор, Смит, Снелл, Уотфорд, Эллеби
37 очков Диллона Брукса не помогли «Мемфису» победить, у «Портленда» самым полезным стал Дэмьен Лиллард с 32 очками.
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