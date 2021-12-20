«Детройт» прервал серию из 14 поражений подряд, «Кингз» переиграли «Спёрс»

На стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимали «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева победили со счётом 121:114.

29 очков в активе Бадди Хилда из «Сакраменто». В составе «Сан-Антонио» больше всех набрал Деджанте Мюррей – 25 очков.

В ещё одном сегодняшнем матче «Детройт Пистонс» принимали «Майами Хит» на стадионе «Литтл Сизарс-арена». Хозяева победили – 100:90.

У игрока «Пистонс» Саддика Бея 26 очков, 24 заработал Макс Страс из «Хит».

«Портленд Трейл Брейзерс» в гостях прервал пятиматчевую победную серию «Мемфис Гриззлиз» – 105:100.

37 очков Диллона Брукса не помогли «Мемфису» победить, у «Портленда» самым полезным стал Дэмьен Лиллард с 32 очками.