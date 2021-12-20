Энес Кантер: остановите сезон НБА!

Игрок «Бостон Селтикс» Энес Кантер призвал НБА остановить сезон на фоне увеличившихся случаев коронавируса.

«Остановите сезон НБА! Сколько ещё игроков должны сдать положительные тесты на коронавирус, чтобы лига отложила проведение матчей» — написал баскетболист в своём «твиттере».

Напомним, вчера стало известно, что сразу в трёх клубах НБА произошла вспышка коронавируса. По этой причине ближайшие матчи «Кливленд Кавальерс», «Филадельфии Сиксерс», «Орландо Мэджик» и «Бруклин Нетс» были перенесены.

Известно, что положительный тест на коронавирус сдали Джарретт Аллен, Эван Мобли, Айзек Окоро (все — «Кливленд Кавальерс»), Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж и Кайри Ирвинг (все — «Бруклин Нетс»), Джордж Ньянг, Андре Драммонд и Шейк Милтон (все — «Филадельфия Сиксерс»). Также сегодня был зафиксирован первый положительный тест на COVID-19 в «Атланте». В протокол попал лидер команды Трей Янг. Пять игроков «Мэджик» на данный момент находятся в антиковидном протоколе. Это Мо Бамба, Терренс Росс, Ар Джей Хэмптон, Мориц Вагнер и Игнас Браздейкис.