Чарльз Баркли объяснил, почему не выиграл титул за карьеру в НБА

Легенда НБА Чарльз Баркли рассказал, почему он не смог выиграть титул НБА.

«Самый лучший момент для этого был тогда, когда я перешёл в «Хьюстон Рокетс». Но Хакиму Оладжьювону и Клайду Дрекслеру было 102 года на двоих, когда я оказался там. Я играл со старыми великими игроками, а не с великими игроками в расцвете сил», — сказал Баркли.

Около месяца назад на эту тему также высказался Скотти Пиппен.

«Я думал, что в какой-то степени присоединяюсь к суперкоманде. Но это просто не сработало… Я чувствовал, что это не очень подходит мне, очевидно, после второй операции на спине. Я не понимал, насколько Хаким ослаб в игре… Я не понимал, что Чарльз не так предан своему делу, как я думал», — сказал Пиппен.